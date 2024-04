Beatrice Luzzi con i figli Valentino ed Elia a Verissimo, chi sono? «Per loro ho sacrificato la carriera, li ho messi al primo posto»

È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Tra loro ci sarà anche Beatrice Luzzi con i figli Valentino ed Elia. In attesa di vedere la puntata scopriamo qualcosa in più sull'attrice.

Chi è Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è nata a Roma il 14 novembre del 1970 (quindi ha 53 anni), inizia l'attività teatrale da giovanissima.

Il dolore per la morte del padre

La morte del padre e l'uscita dalla Casa Durante questa edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha dovuto affrontare un grave lutto: la morte del padre Paolo, avvenuta nel mese di gennaio. L'attrice ha abbandonato la Casa, spiegando la sua decisione sui social: «Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari». Qualche giorno dopo, la produzione ha accolto la decisione non semplice della donna di rientrare, che ha voluto continuare la sua avventura. «Mi sono ricordata le parole nell'ultimo incontro con mio padre: "Questa volta non mollare, non come al solito. Vai in fondo, fino a dove riesci". E allora per onorare lui, sapendo che mia madre è accompagnata in questo dolore da altri figlie, dai miei figli, ho deciso di tornare. Lo faccio con senso di responsabilità, con onestà, rispetto. Spero si possa fare un passo avanti tutti insieme».

Vita privata

Beatrice Luzzi è una donna molto riservata e della sua vita privata non si conoscono molte informazioni. L’attrice ha due figli Valentino ed Elia, avuti dalla relazione con l’ex compagno Alessandro Cisilin. Nella casa del Grande Fratello, soprattutto nei primi mesi del reality, stringe un rapporto speciale con il coinquilino Giuseppe Garibaldi, tuttavia il flirt non decolla mai definitivamente.

Valentino ed Elia chi sono i figli di Beatrice Luzzi

Adesso che i ragazzi sono cresciuti, Elia ha 13 anni e Valentino 15, -racconta l'ex concorrente del GF a Chi - posso approfittare di tutta la meraviglia dell'infanzia che mi hanno trasmesso e finalmente tornare alla mia natura artistica. E, quell'investimento, posso riscuoterlo». Pure con gli interessi dopo essere stata una madre devota: «Ho messo i ragazzi al primo posto. E l'ho fatto - racconta ancora al settimanale diretto da Alfonso Signorini - perché sapevo che doveva essere così, è il motivo per cui ho aspettato tanto ad avere figli. Ho avuto la fortuna di trovare l'uomo giusto al momento giusto, quando ero pronta a dedicarmi ad altre vite». Valentino ed Elia sono stati delle presenze costanti nel percorso di Beatrice al Grande Fratello, facendo sentire la loro presenza fin dai primissimi giorni nella Casa di Cinecittà. Valentino in particolare, il maggiore dei figli di Beatrice Luzzi, si è spesso espresso anche sulle dinamiche della Casa del Grande Fratello. In particolare, quando all’inizio l’attrice è stata al centro di numerosi e duri attacchi da parte di Massimiliano Varrese, il figlio ha espresso chiaramente il suo pensiero a riguardo, indispettendo l’attore.

Il rapporto con l'ex marito

«Ci siamo amati moltissimo ma nel 2019, dopo alcuni anni di tensioni, per il bene (e con la consapevolezza e consenso) dei nostri figli decidemmo di allargarci su due case. Ci volle coraggio perchè in quel momento non avevo un lavoro né tantomeno un amante, fu un salto nel buio che mi permise però di risintonizzarmi con il mio io più profondo, con la mia vera natura e di riprendere il mio corso, ritrovando serenità con me stessa e un nuovo percorso professionale. Il ménage familiare non ne risentì, anzi. I suoi ritmi con i ragazzi sono rimasti gli stessi, ha le chiavi, entra ed esce da casa quando vuole, li vede tutti i giorni per portarli ai vari sport o per fare i compiti, per passeggiare il cane, aiutarci nelle piccole e grandi cose, e nei weekend talvolta facciamo gite tutti insieme o ci mettiamo, nei pomeriggi invernali, a fare giochi di società a casa. I suoi limiti (i miei limiti) sono rimasti gli stessi ma avendoli distribuiti su due case, c’è più tempo per smaltire frustrazioni e nervosismi. “Una famiglia a due piazze”: per noi funziona», queste le sue parole.

Chi è l'ex marito

Dell'ex marito della Luzzi si hanno poche informazioni. Quello che sappiamo di Alessandro Cisilin, lo scopriamo dai suoi social. Nasce nel 1969 (ha 54 anni) a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, ma ora vive a Roma ed è giornalista professionista. Comincia la sua professione nel 2003, lavorando come corrispondente da Bruxelles per il quotidiano Liberazione e per l‘Agenzia Stampa Area. Ha poi collaborato per diverse testate, italiane e estere.