Ballando con le stelle, Wanda Nara commossa: «Cerco di insegnare alle mie figlie ad essere libere»

«In un mondo che è difficile ancora per noi donne, cerco di insegnare alle mie figlie ad essere libere». Questo ha dichiarato Wanda Nara commossa nella settima puntata di Ballando con le Stelle.

Ad aprire la tematica, è il discorso di Selvaggia Lucarelli dopo l’esibizione della concorrente. Performance, anche stavolta, acclamata dal pubblico e dalla giuria. Una Wanda poliedrica, passionale, determinata ed instancabile. Ma cosa ha condotto all’affermazione iniziale?

Il botta e risposta tra Wanda Nara e Selvaggia Lucarelli

«Wanda è tante cose», dice Selvaggia Lucarelli inizia il suo profondo discorso su Wanda e sulle donne. «In un momento storico in cui si parla tanto di donne, emancipazione e di patriarcato tu sei l’esempio lampante di come si possa essere una donna emancipata. Tu hai una famiglia, hai cinque figli, hai trentasei anni, due matrimoni, sei una procuratrice sportiva. Vi rendete conto di cosa voglia dire imporsi in un ambiente profondamente e storicamente maschilista come il calcio. Lei fa la guerra ed è spesso fortemente criticata spesso con argomenti beceri, e sei riuscita ad importi. Fai la procuratrice di tuo marito, pensa che azzardo. Vi rendete conto. Anziché stare in cucina tu fai la procuratrice sportiva».

«Tanti presidenti mi hanno detto: perché questa non va in cucina?», ha risposto Wanda, decisamente emozionata. «Hai dovuto combattere contro tanti stereotipi immagino», ha continuato Selvaggia dimostrando una spiccata sensibilità ed empatia.

Poi il racconto triste di Wanda: «Mi hanno mandato tante volte a lavare i piatti». «E tu hai acceso la lavastoviglie e sei tornata a fare la procuratrice giustamente», rafforza Selvaggia, che poi prosegue: «I tuoi figli possono prendere un due, un uno, non fa niente, la vera scuola è vedere una mamma libera.

Quella è la scuola migliore che possano frequentare».

«La penso come te, grazie», ha detto Wanda Nara con gli occhi lucidi. «Lavoro tanto sulla personalità, voglio che Francesca ed Isabella siano libere e possano scegliere cosa vogliono fare. In un mondo che è difficile ancora per noi donne».