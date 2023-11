Ballando con le Stelle, la “rissa” tra Caprarica e Mammucari: ecco dove e quando sarà trasmessa la verità

Settimana palpitante quella che ha preceduto la quinta puntata di ballando con le stelle: «C’è stato una sorta di affaire diplomatico attorno a Caprarica e Mammucari» - ha esordito la conduttrice Milly Carlucci nell’anteprima dell’episodio di stasera, poi prosegue - «Noi il filmato l’abbiamo visto e ne possiamo parlare a ragion veduta».

Il tanto atteso dibattito dietro a quella che era stata definita come una “rissa” dietro le quinte tra Mammucari e Caprarica è stato sciolto dalla clip proiettata in prima serata oggi, sabato 18 novembre.

Un botta e risposta, quello tra i due, che prosegue dall’inizio della trasmissione che, a momenti di massima tensione, ha alternato e raggiunto l’apice dell’intrattenimento. Ma c’è realmente dell’astio tra Teo e Antonio?

Ad aprire i balletti di stasera un abbraccio in diretta tra Caprarica e Mammucari; è pace fatta?

Svelata, quindi, la ragione della lite dalla stessa Milly Carlucci, sui canali social del programma, uno: «Scontro vivace nei limiti della civiltà».

Ma cos’è successo?

Per ottenere una risposta dovremo aspettare il filmato messo in onda lunedì su "Ballando Segreto".

La storia

Dibattiti che negli episodi precedenti avevano puntato sul tema del “Fairplay” e della comicità ma che stasera sembrano aver preso una piega differente.

«Io e Antonio scherziamo molto, finora non ho ancora desiderato che qualcuno si facesse male» aveva dichiarato Caprarica dopo essere stato chiamato in causa dalla giuria sulla “questione Mammucari” qualche episodio fa. «Gli ho chiesto se mi volesse prendere come spalla per il suo prossimo spettacolo all’ Olimpico». Aveva ironizzato poco dopo.

Ma stavolta nella burla potrebbe emergere un briciolo di verità.

«Ci hai scocciato Teo, anche i gentiluomini hanno una pazienza che si esaurisce» ha detto Caprarica nel video mostrato in diretta stasera.

La finora forse programmata derisione di Teo e Antonio nei confronti delle reciproche performance, è tramutata in una questione personale.

«Il piccolo modesto psico-dramma è stata una reazione un po’ fuori misura.

Capisco che bisogni animare la trasmissione, ma già è abbastanza animata. Reagisco alle volgarità inutili, non alle frecciatine.» Racconta serenamente Caprarica alla sua maestra di ballo Maria Ermachkova. Poi aggiunge con la medesima calma: «Nella vita abbiamo avuto una buona quantità di amore e ce ne accontentiamo. E gli invidiosi? Che soffrano».

Terminata la proiezione della prima clip, il commento di Antonio dopo la sua esibizione con Maria: «Più pericoloso del Mammucari cattivo è il Mammuccari buonista».

«Cosa si nasconde dietro al Mammuccari buonista?» sulla scia istillata dei sospetti anche Milly Carlucci.