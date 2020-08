Ballando con le stelle, l'annuncio di Milly Carlucci: «Tutti negativi al tampone»

A Ballando con le stelle tutti negativi al tampone anti-Covid. «Amici carissimi, la parola più bella di questa settimane è: ne-ga-ti-vo! Che è il risultato del nostro tampone di oggi: siamo tutti negativi». Lo annuncia Milly Carlucci in un nuovo video pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione, il cui ritorno è previsto su Rai1 il 12 settembre. «Davvero una grande bellissima notizia e quindi teniamoci in contatto per ulteriori sviluppi su 'Ballando con le stelle'», aggiunge la conduttrice.

