Antonella di Massa, come è morta? La sorella rompe il silenzio a “Chi l'ha visto?”: «Quella che mi state raccontando non è lei». Le anticipazioni di stasera

Il mercoledì di Rai3 è firmato Federica Sciarelli. Stasera in tv, 3 aprile, alle 21.20 torna Chi L'ha visto? il programma centrato sulla ricerca di persone scomparse: minorenni, persone anziane o malate. Scopriamo dunque le anticipazioni e quali casi saranno affrontati nella puntata di stasera.

Chi l'ha visto?, le anticipazioni di stasera

Per la prima la sorella di Antonella di Massa ha deciso di rompere il silenzio e condividere i suoi pensieri riguardo alla scomparsa della sorella, ritrovata, dopo undici giorni di ricerche, in un frutteto. La donna, che fino ad ora aveva mantenuto il silenzio, si chiede cosa sia successo alla sorella, anche alla luce degli ultimi risvolti investigativi, tra cui l'acquisizione del video in cui si vede la 51enne che compra una bottiglia di liquido antigelo, quello che verrà poi ritrovato accanto al cadavere.

Mariella, la sorella di Antonella, ha espresso il suo sconcerto di fronte alle parole emerse dopo il drammatico evento. «Mi sembra un’altra Antonella quella che mi state raccontando» dice la sorella, nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?" che andrà in onda stasera, mercoledì 3 aprile, su Rai 3.

Ma cosa è accaduto realmente ad Antonella Di Massa? Dopo settimane di discussioni, dove l'ipotesi suicidio ha preso il sopravvento rispetto a quella dell'omicidio, le domande rimaste senza risposta sono ancora parecchie.

Spazio anche a un'altro caso delicato: l'inchiesta sulla morte di Valeria Pandolfo, donna quarantenne di Siracusa, morta nel maggio del 2021 a Prata Sannita (Caserta) dove si era trasferita, nel 2020, con il fidanzato Marcus Pota, conosciuto online nel 2019.

Inoltre, come sempre, durante la trasmissione non mancheranno gli appelli disperati, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.