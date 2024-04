Endless Love, le anticipazioni di oggi (mercoledì 3 aprile): Nihan dà appuntamento a Kemal

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, mercoledì 3 aprile.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Nihan consiglia al fratello, innamorato di Zeynep, di lasciar perdere la ragazza in quanto sorella di Kemal. Nihan manda un messaggio a Kemal chiedendogli di incontrarsi davanti a un murale dove anni prima gli aveva dichiarato il suo amore. Lui la osserva dall'auto e aspetta che lei vada via. Nihan scopre che la casa in cui avrebbe voluto andare a vivere con Kemal è ora in vendita, ed Emir, ignorando le ragioni del suo interesse, decide di comprargliela.