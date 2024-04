Il meglio di te, stasera su Rai1 il ritorno di Maria Grazia Cucinotta in tv: trama e cast del film

Va in onda stasera in tv, mercoledì 3 aprile, per la prima volta in chiaro, Il meglio di te. La pellicola riporta dopo 20 anni sul piccolo schermo di Rai 1 l’icona femminile del “Il Postino” Maria Grazia Cucinotta affiancata da Vincent Riotta. Il film presentato in anteprima al 76esimo Festival di Cannes nel 2023 è riuscito ad approdare anche sul grande schermo il 9 novembre. L'appuntamento è per stasera alle 21.30 su Rai 1.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: La Coppa Italia segna, Belve debutta bene, il film di Rai1 non convince, Le Iene garanzia

L'ispirazione

"Il meglio di te" è un film nato da un'idea del regista Fabrizio Maria Cortese, che ha scritto la sceneggiatura con Maria Azzurra De Lollis, Marcello Cantoni e Carlo La Greca.

Belve, le pagelle della prima puntata: Loredana Bertè pazza di sé (9), Carla Bruni poligama (7), Salvini rilassato (8)

La trama

Antonio è un uomo di successo, Nicole è una donna bella e brillante. I due si sono amati intensamente e sono stati gli interpreti perfetti di quella che si può definire banalmente una bella storia d’amore. Tuttavia, prima di arrivare al “vissero per sempre felici e contenti”, il loro mondo è improvvisamente esploso e i due si sono lasciati bruscamente, allontanandosi pieni di rabbia, di sensi di colpa e di delusione. La dolorosa separazione dura qualche anno e traccia un confine molto netto tra le loro vite: Nicole ha incontrato un nuovo compagno con cui mette su casa e sembra serena e felice. Ma il destino ha ordito una trama nascosta per ribaltare i piani dei protagonisti, scompaginare i loro progetti e farli ritrovare: una malattia improvvisa che non lascia molte speranze costringe Antonio e Nicole ad un nuovo incontro. Da lì parte la storia che coinvolge anche gli altri protagonisti: la sorella di Antonio, Paola, che non si è mai occupata degli affari di casa; la giovane Sara e il suo bambino che girano sempre intorno ad Antonio e nessuno sa il perché; la mamma di Nicole, Mimì, rimasta a vivere accanto all’ ex genero, Antonio, sperando in una riconciliazione; il nuovo compagno di Nicole, Simone. Un po’ alla volta le tensioni tra loro e i colpi di scena lasciano spazio ad una nuova tenerezza e ad una nuova consapevolezza che coinvolgerà tutti, li renderà più responsabili e meno astiosi e, soprattutto, tirerà fuori il loro lato migliore.

Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (mercoledì 3 aprile): Eduardo prende una decisione inaspettata

Il cast

Maria Grazia Cucinotta (Nicole)

Vincent Riotta (Antonio)

Anita Kravos (Paola)

Daphne Scoccia: Sara)

Vanessa Contucci (Veronica)

Giusi Merli (Mimì)

Simone Montedoro (Simone)

Michele Olita (Lello)

Mattia Iasevoli (Lorenzo)

Antonio Roma (Lucio)

Giuseppe Giura (Tonio)

Elvira Cuflic Basso (Sonia)