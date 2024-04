Vanina - Un vicequestore a Catania, stasera in tv la seconda puntata della fiction con Giusy Buscemi: un cadavere mummificato emerge dal passato

Stasera in tv, mercoledì 3 aprile, Giusy Buscemi tornerà a vestire i panni di Vanina, vicequestore di Catania. Dopo una prima puntata andata in onda la scorsa settimana, stasera su Canale 5 ci sarà il secondo appuntamento con la nuova fiction di Mediaset. La serie, prodotta da Palomar in collaborazione con RTI e diretta da Davide Marengo, è tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia, otto romanzi pubblicati tra il 2018 e il 2023. La sceneggiatura, invece, è firmata dalla stessa Cristina Cassar Scalia e da Leonardo Marini. Scopriamo dunque le anticipazioni di stasera.

Vanina - Un vicequestore a Catania, la trama

La vita di Vanina è stata profondamente segnata dalla morte del padre, l'ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva solo quattordici anni. Da allora il suo unico pensiero è stato diventare poliziotta, arrestare i colpevoli dell'omicidio e lottare contro la mafia. E così è stato: dopo una brillante carriera nell'Antimafia di Palermo, qualcosa si rompe e Vanina decide di trasferirsi a Catania, dove crea un ottimo affiatamento con la nuova squadra di lavoro. Vanina è sostenuta dalla stima di una nuova squadra di poliziotti e dall'affetto degli amici.

L'episodio di stasera



Sabbia nera è il titolo dell'episodio di stasera, tratto dall'omonimo romanzo di Cristina Cassar Scalia (2018, Einaudi). La cornice si tinge di drammaticità con la sommersione di Catania sotto la sabbia nera dell’Etna. Questo evento catastrofico mette alla prova non solo la resilienza della città, ma anche quella di Vanina, che deve affrontare la fine della sua relazione con Paolo, un magistrato che condivide il suo impegno contro la mafia. A Sciara nel frattempo, in una villa disabitata da decenni, Alfio, nipote e futuro erede dell’anziana e ricchissima Teresa Burrano, trova il cadavere mummificato di una donna chiuso nella cabina di un montavivande. Si tratta di Maria Cutò, una prostituta morta cinquant’anni prima, la cui morte è legata a un uomo di nome Gaetano, scomparso forse per mano della mafia. In un intrigo di intrighi e misteri, Vanina è chiamata a scoprire la verità sepolta sotto le coltri del tempo e della corruzione.

Il cast

Oltre a Giusy Buscemi, nel ruolo della protagonista Vanina Guarrasi, nel cast della fiction troviamo Giorgio Marchesi, chiamato a interpretare Paolo Malfitano, magistrato antimafia di Palermo ed ex fidanzato di Vanina. L'attore e regista Corrado Fortuna presta il volto a Manfredi, un pediatra con cui Vanina potrebbe avere una nuova storia d'amore a Catania; mentre Claudio Castrogiovanni interpreta Carmelo Spanò, il braccio destro di Vanina.

Dove è stata girata la serie tv

Dove è stata girata la serie Il regista Davide Marengo e lo sceneggiatore Leonardo Marini sottolineano l'importanza narrativa di Catania, location principale della serie e centro della storia di Vanina. «E Catania è il posto perfetto per Vanina anche perché in fondo le assomiglia: una città vitale e inquieta, che non sembra mai la stessa, sempre divisa fra qualità apparentemente inconciliabili, città di mare e insieme città di montagna, solare e al contempo irrequieta come il suo vulcano, antica come la pietra lavica dei suoi faraglioni e dei suoi edifici secolari, e allo stesso tempo moderna e giovane come nessun’altra città dell’isola», spiega Marini. «Grazie ai romanzi di Cristina Cassar Scalia, ambientati proprio a Catania e che calano le sue storie in ambientazioni reali e quotidiane, abbiamo potuto esplorare luoghi noti e meno noti, scoprire strade, locali, persone, colori, odori, scorci che a prima visita possono sfuggire e che invece vale la pena conoscere», aggiunge il regista della serie Davide Marengo.