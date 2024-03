Antonella Di Massa, parla per la prima volta il marito: «​Mia moglie non si è suicidata, stop alle allusioni»

Parla per la prima volta il marito di Antonella Di Massa, la donna di Ischia smarrita e trovata morta dopo 11 giorni dagli inviati di “Chi l'ha visto”: «Adesso voglio capire fin dove si è spinta, fin dove è arrivata e se qualcuno l'ha aiutata a fare quello che ha fatto. Questo ora è il mio obiettivo principale, arrivare alla verità». È passata una settimana dalla morte della moglie e Domenico Raco, il marito, parla a Fanpage per chiedere la verità sulla misteriosa fine, ribadendo un'unica certezza: «Antonella non si è suicidata. Assolutamente no».

L'ipotesi di suicidio

Sono ancora tanti i nodi che deve sciogliere la procura di Napoli, primo fra tutti quello legato all'ipotesi di istigazione al suicidio.

Il rammarico

«Purtroppo ce l'avevo vicina e non sono riuscito a trovarla. Un altro rammarico che mi porterò dietro. Ci ho provato ma non ci sono riuscito», prosegue il marito, che non ritiene utile continuare a scavare a fondo nella vita della moglie: «Chi sperava di cercare del losco, del nascosto, doppie vite, è rimasto deluso. Antonella era cristallina e trasparente con tutti quanti. C'è mia figlia vicino, adesso io devo preoccuparmi di loro. Antonella me le ha affidate e adesso sono diventato il responsabile anche di loro. In tutto e per tutto. Era solare, era disponibile verso tutti. Forse troppo verso i problemi degli altri, ma questa era Antonella. Ha sofferto in prima persona - prosegue Domenico - perché alluvioni, frane, segnano tutti quanti. Sfido chiunque a sopportare un carico del genere, a cui si associano anche i problemi fisici».