Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (mercoledì 3 aprile): Eduardo prende una decisione inaspettata

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 3 aprile. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera

Clara, affiancata da Giulia, sta decidendo il futuro della sua gravidanza e inaspettatamente Eduardo, dal carcere matura una deicisone del tutto inspettata e si rifarà vivo con lei. Graziani tenterà di soffocare i suoi sentimenti per l’ex marito e si butterà a capofitto nella sua relazione con Giancarlo. Ma le basterà la routine con il suo compagno per farle superare quanto accaduto? Dopo aver trascorso il giorno della Pasquetta insieme ad Otello, tra Silvia e Michele è tornata la passione. Silvia si rende conto di provare ancora qualcosa per Michele e, provando a soffocare i suoi sentimenti, si rifugia nella confortante quotidianità con Giancarlo. Guido, ammetterà con Michele di non sopportare più la presenza di Mariella nella sua vita, soprattutto dopo il malore che ha avuto.