Anita e Alessio a Verissimo, la prima intervista di coppia. L'ex ragazzo (di lei) interviene a sorpresa: «Non la voglio più vedere. Poteva evitare di tradirmi»

Lunedì scorso è uscita dalla casa del Grande Fratello Anita Olivieri. La biondissima romana arriva oggi a Verissimo per raccontarsi a tutto tondo. un percorso non facile il suo all'interno del reality. Fin dalla prima puntata ha mostrato il suo carattere mettendosi contro la Regina della casa: Beatrice Luzzi. Come se non bastava dopo aver giurato amore al suo Edoardo si innamora di Alessio Falsone e inizia con lui una relazione sotto gli occhi di tutti. Non un percorso facile quella della gieffina che però ora è felice.

Anita Olivieri a Verissimo, la storia con Edoardo

«La mia relazione con Edoardo è durata 10 anni ed è stata fatta di alti e bassi.

Prima di entrare al Gf ci eravamo lasciati per due anni poi siamo tornati insieme ed io ero certa lui fosse la persona migliore per me, abbiamo passato l'estate insieme ma poi ho scelto di entrare nel reality e di mettere prima me stessa». Una relazione che Anita ha provato a salvare in tutti i modi: «Abbiamo fatto anche terapia ma io sono arrivata al massimo in cui potevo arrivare per migliorarmi e lui è rimasto dietro». Ora nella vita di Anita c'è Alessio, l'imprenditore napoletano che ha conosciuto nel loft di Cinecittà. «È stata una sorpresa. Ho abbassato le difese e lui si è inserito piano ma nel modo giusto. Sono molto presa non riesco a controllarmi. Sto perdendo la testa per lui»

Edoardo Sanson nel frattempo non ha mai rilasciato nessuna dichiarazione pubblica: «Io e lui dobbiamo parlare ancora non l'ho chiamato - spiega Anita - ma sto cercando di metabolizzare tutto quello che mi è successo. Lui non mi ha cercato ha sentito tutta la mia famiglia che lo ha supportato»

L'ex fidanzato e il video a sorpresa

«Quando è entrata nella casa ero preoccupato di non poter star sempre con lei ma ho capito che lei voleva stare con me, poi a San Valentino mi sono esposto e ho fatto la sorpresa nella casa, le sue parole mi hanno toccato tantissimo ha detto che mi vedeva come padre dei suoi figli e lo rifarei. Per come lo vedo io ci sono tanti fasi nell'amore io con lei vedevo un futuro e mi fidavo di lei perchè lei questo mi aveva detto». Poi però tutto è cambiato

«Non mi sarei mai aspettato quello che è successo, la perdono forse è stato un colpo di fulmine, le auguro il bene e spero che la sua scelta in 10 giorni valga quanto quella fatta in 10 anni. Noi eravamo famiglia però il tradimento è tadimento. Ora è difficile ricucire il rapporto. Poteva aspettare 10 giorni e chiudere con me e poi metterisi con lui. So che lei vuole un chiarimento ma io non sono pronto lei mi ha fatto troppo male»

Le parole di Anita

«Non me lo aspettavo lo vedo molto addolorato e mi dispice - non riesce a trattenere le lacrime l'ex gieffina- vorrei incontrarlo perché io non so se è stato il programma a farmi perdere, o a farmi ritrovare, io devo aspettare e capire quando sarà davvero ipo. io non so cosa è successo. Riguardo quello che ho detto sul fatto che lo vedo come padre dei miei figli io lo confermo anche ora, io non lo voglio come padre dei miei figli, ma lo vedo, è diverso volere e vedere. Alessio è una persona che conosco e sa tutto. Ora io non capisco razionalmente come sia successo tutto questo»

Adesso però Anita ripete che vuole vivere la storia con Alessio. «Umanamente mi dispiace - interviene anche Falsone che raggiunge la ragazza in studio - credo però che le cose succedono e la vita non sempre è giusta e stavolta è successo a lui».