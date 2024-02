Omicidio Alessandra Matteuzzi, la sorella della vittima a La Vita in Diretta: «È stata fatta giustizia»

«Non è bello dare un ergastolo, ma se uno se lo merita bisogna dare pene severe: oggi è stata fatta giustizia per mia sorella». Lo ha detto Stefania, sorella di Alessandra Matteuzzi, uccisa il 23 agosto 2022 dal 28enne ex calciatore dilettante a calci, pugni e martellate.

Omicidio Matteuzzi, ergastolo per l'ex Giovanni Padovani: confermata l'aggravante dello stalking

L'intervista

Giovanni Padovani «aveva diritto di parlare» e «io ho ascoltato con rispetto», così "come ho sempre affrontato questo processo, con i valori che mi hanno insegnato i miei genitori, che aveva anche mia sorella", ha spiegato Stefania ai microfoni de 'La Vita in Diretta', il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano. «Nemmeno io avrei voluto essere qui oggi e avrei voluto che le cose fossero andate in maniera diversa, ma lui ha deciso questo e deve prendersi le sue responsabilità. Come ho sempre detto, vado avanti solo per la giustizia: è l'unica cosa che mi può portare a dire 'mi alzo un altro giorno' perché altrimenti è un'agonia continua, sono distrutta».