Giovanni Padovani, l'ex calciatore che uccise Alessandra Matteuzzi si appella ai giudici in aula: «Sono malato, aiutatemi». Ma la perizia viene negata

Voce appena sussurrata, capelli e barba corti, aspetto dimesso. Giovanni Padovani, 28 anni, l'ex calciatore accusato di aver ucciso a martellate la sua ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, il 23 agosto 2022, si rivolge direttamente alla Corte d'Assise di Bologna: «Ho capito di essere malato. Non sto bene, da solo non ce la faccio, ho bisogno del vostro aiuto». Padovani risponde di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, legame affettivo e stalking.