Alessandra Matteuzzi, la madre dell'ex fidanzato killer scriveva al figlio: «Lei è il diavolo, ma tanto le ricasca tutto addosso»

«Ma proprio questa dovevi andare a incontrare, questa è il diavolo in persona, ma tanto le ricasca tutto sopra, Giovanni». In un messaggio vocale agli atti dell'inchiesta, la madre di Giovanni Padovani, Virginia Centini, si riferiva così a inizio luglio 2022 ad Alessandra Matteuzzi, l'ex fidanzata del figlio che meno di due mesi dopo il 27enne avrebbe ucciso. «Questa pensa che ci ha comprato, con le vestagliette a tua nonna, le camicette a me, i vestitini a te. Fa i c... suoi, hai ragione Giovanni», aggiungeva nell'audio Centini, che è stata sentita nell'aula della Corte di assise nella prima udienza del processo dove il figlio è imputato di omicidio aggravato.

Il messaggio della donna con insulti volgari

Nel messaggio la donna si riferisce ad Alessandra con diversi insulti volgari: «Le ho fatto uno squillo stamattina per vedere se mi richiamava, col c...