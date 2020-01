Tik Tok, dati personali a rischio: «Aggiornate la app»

Se avete scaricato la app Tik Tok sul cellulare sappiate che i vostri dati sono a rischio. È l'avvertimento lanciato dai ricercatori di sicurezza di Check Point Research che hanno scoperto una falla nella popolarissima applicazione social di proprietà della cinese ByteDance, che mette a rischio la sicurezza dei dati personali e la privacy dei video.

La vulnerabilità è stata segnalata a TikTok ed è stata corretta, bisogna aggiornare l'app per proteggersi. Gli hacker, potenzialmente, possono caricare video non autorizzati e cancellarne altri; cambiare la privacy dei video di un utente da privata a pubblica; estrarre dati personali sensibili come nome e cognome, e-mail e data di nascita.

Ultimo aggiornamento: 11:14

