Fortnite chiude in Cina: il popolare videogame annuncia la rimozione del suo server

L'esperienza cinese di Fortnite sta per finire: Epic Games, lo sviluppatore del popolare videogioco, ha comunicato che il 15 novembre chiuderà il server che ospita il gioco in Cina. Da ieri agli utenti è negata la possibilità di aprire un nuovo account.

La nuova legge cinese

Per i fan cinesi di videogame si tratta di un'altra brutta notizia, probabilmente concreta conseguenza della repressione della Cina che ha colpito il settore. Il partito comunista a fine agosto ha infatti lanciato una forte campagna contro la dipendenza degli adolescenti dai videogiochi.

Salterà quindi Fortress Night, la versione cinese del videogioco, caratterizzata da alcune differenze rispetto a quella standard con contenuti più violenti e osceni di quella occidendentale. «Il 15 novembre alle 11, chiuderemo i server del gioco e i giocatori in Cina non saranno più in grado di connettersi» ha dichiarato ieri la società sviluppatrice Epic Games.

Il videogame

Fortnit è uno dei giochi più popolari al mondo, con oltre 350 milioni di utenti al suo attivo. Si tratta di un gioco partecipativo in cui i giocatori interagiscono online in ambienti ostili. I ricavi del videogame sono miliardari grazie all'acquisto da parte dei giocatori di oggetti aggiuntivi per i propri personaggi.

