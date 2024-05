Sabato 4 Maggio 2024, 14:36 - Ultimo aggiornamento: 14:37

FALCONARA «Voglio far l’amore con te, mi piaci, non scappare». Il 75enne di Castelferretti che stava passeggiando verso le 10,15 del Primo Maggio su un marciapiede di via Pieve di Cadore, stentava a credere ai suoi occhi: due giovani di circa 25 anni lo hanno assalito, cercando un approccio fisico e gridandogli che volevano stare con lui. La più bassa che era anche robusta (mentre l’altra era più longilinea e magra) gli si è gettata al collo con veemenza dicendogli che voleva fare l’amore con lui. Il 75enne ha cercato di respingerle e di togliersele di dosso ma le due hanno continuato i loro approcci e la loro aggressione fisica che sembrava essere amorosa. Improvvisamente, dopo pochi secondi, però le due si sono fermate e si sono prontamente dileguate tra lo sconcerto dell’uomo che ha subito pensato di essere stato vittima di un furto. Ha controllato le tasche dei suoi abiti: tutto era a posto, il portafogli, il cellulare, le chiavi. E’ tornato a casa, ha raccontato con sorpresa alla moglie quanto gli era capitato e poi si è recato al ristorante con la consorte.

Solo nel locale, dopo 3 ore dall’episodio avvenuto sul marciapiede, si è accorto che non aveva più al collo la catenina d’oro col crocefisso che aveva un valore affettivo oltre che economico. E dire che la catenina non era in vista e il 75enne la indossava sotto la camicia. «Evidentemente lo seguivano e conoscevano le sue abitudini», dice la giovane nuora che aggiunge un particolare significativo. «Mi è venuto in mente un altro episodio del 2017 accaduto sempre a Castelferretti. Anche allora due ladre giovanissime, all’epoca neppure maggiorenni, si gettarono ad un ex professore di matematica che stava rientrando in casa, facendogli proposte osé molto esplicite. Ho pensato che potrebbero essere le ladre del Primo Maggio: a distanza di 7 anni sono cresciute e hanno magari messo in atto la stessa tecnica ai danni del 75enne che stava camminando sul marciapiede».