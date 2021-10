Guardians of the Galaxy dal 26 ottobre il videogioco: «Un viaggio musicale negli anni ’80»

Nati nelle pagine dei fumetti Marvel, scoperti dal grande pubblico attraverso i film del Marvel Cinematic Universe, arrivano finalmente in versione videogioco i Guardiani della Galassia. Personaggi atipici capitanati da un leader imprevedibile come Star Lord. Questo titolo avvicinerà sicuramente non solo gli appassionati, anche i nostalgici degli anni ’80: «Abbiamo ottenuto la licenza di 31 titoli originali, dagli Iron Maiden a Rick Astley, da Blondie agli Wham!», racconta nella video intervista Steve Szczepkowski, front man della band Star-Lord e Senior Audio director di Eidos Montreal per il gioco. La band, creata appositamente per realizzare le musiche del videogame, ha rilasciato in esclusiva il video musicale, che è stato filmato dallo staff di Eidos Montreal utilizzando un filtro VHS per renderlo il più realistico possibile, e per avvicinare anche quei giocatori che avevano appeso il controller al muro da un po' : «La Marvel fin dall'inizio ha voluto che prendessimo il franchise e lo facessimo nostro, dandogli una propria identità. Quindi abbiamo avuto la loro benedizione fin dall'inizio e penso che sia qualcosa che ci ha sicuramente aiutato. Se avessimo provato ad adattare i film al videogame, non avrebbe funzionato, perché è un mezzo diverso e non si presta necessariamente. Abbiamo scelto gli anni ’80 anche sull’effetto nostalgia che molti film e serie tv hanno portato negli ultimi anni. Per il nostro video abbiamo scelto un’animazione simile a quella dei cartoni animati giapponesi, quelli con cui siamo cresciuti. Il videogioco ha un ampio spettro di pubblico, ma vorremo rivolgerci anche a quei giocatori che hanno appeso il controller al chiodo, o quelli che hanno messo su famiglia, e che si ritroveranno a giocare insieme ai propri figli. Sono padre di due bambine e sono felice che si sentano rappresentate e parte della cultura pop. I “nerd” quando ero giovane io erano emarginati, ora non lo siamo più».Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch™ in versione cloud in alcune regioni, a partire dal 26 ottobre. (Servizio a cura di Eva Carducci)