Cyber security, Reti-IT Consulting: «Domani webinar sulle 8 regole per difendersi dagli attacchi hacker»

Nuovo incontro online sul tema della cyber security. Tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, Reti (RETI:IM), specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, ha organizzato per domani, dalle 18:00, il webinar online gratuito “Security Awareness: consigli pratici per neutralizzare gli attacchi hacker” in collaborazione con Enaip Lombardia, l’ente regionale che dal 1951 si occupa di formazione.

Il Rapporto Clusit 2021

Secondo il Rapporto Clusit 2021, nell’ultimo anno l’incremento degli attacchi cyber a livello globale è stato pari al 12% e la cifra dei danni generati dal solo cybercrimine è stata calcolata in 945 miliardi di dollari.

Nello stesso anno la spesa globale in ICT security è stata di 145 miliardi di dollari (di cui 1,5 miliardi in Italia). Gli investimenti in tecnologie però non bastano, è fondamentale acquisire una buona conoscenza per tutelarsi e garantire la sicurezza dei dati. La maggior parte delle violazioni informatiche, infatti, sono causate dal comportamento umano inconsapevole ed è proprio per questo che la formazione e l’informazione su questi temi sono un elemento necessario e imprescindibile per affrontare la quotidianità, soprattutto nell’epoca dove lo smart working è predominante.

La dichiarazione dell'Ad di Reti

Bruno Paneghini, presidente e Amministratore delegato di Reti commenta: «Essere informati sul tema della cybersecurity è essenziale perché è un ambito che riguarda non soltanto la sfera professionale e aziendale ma anche pubblica e sociale». «Ogni giorno, infatti, assistiamo a innumerevoli casi di attacchi informatici che testimoniano come questo fenomeno stia raggiungendo dimensioni sempre più impattanti a livello economico», prosegue.

Per l'Ad è «fondamentale investire sia in tecnologie e software avanzati ma anche in formazione, perché in questa battaglia le persone possono fare la differenza».

Il webinar

Durante il webinar, Nicola Losco, esperto di Cybersecurity in Reti, introdurrà i temi della sicurezza informatica, per capire in termini pratici come proteggersi dalle frodi informatiche ed evitare le relative conseguenze. Inoltre, saranno messe in evidenza le otto regole per farsi trovare pronti e difendersi dagli attacchi hacker.