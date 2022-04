Ucraina, Lamorgese: «Cresce il rischio di attacchi cyber, servono grandi investimenti»

Dapprima la pandemia e oggi la guerra hanno fatto accrescere il livello di guardia dinanzi al rischio di attacchi cyber alle nostre infrastrutture critiche, soprattutto quelle che operano in ambiti sensibilissimi, come la comunicazione e l'energia. Sono necessari grandi investimenti e, per quanto ci riguarda, abbiamo avvertito l'esigenza di potenziare la capacità di contrasto della criminalità informatica del comparto specialistico della Polizia di Stato". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese intervenendo alla celebrazione del 170esimo anniversario della Polizia di Stato in corso alla Terrazza del Pincio a Roma. Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

