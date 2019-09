Leonardo, accordo con Ansaldo Energia per il progetto "Fabbrica intelligente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leonardo insieme ad Ansaldo Energia per lo sviluppo di servizi di sicurezza digitale. L'azienda italiana ha firmato un accordo con Ansado per partecipare al progetto «Lighthouse Plant», una delle prime quattro «Fabbriche Intelligenti» previste dal Piano Industria 4.0, promosse dal cluster Fabbrica Intelligente e finanziate dal ministero dello SviluppoEconomico e dalle regioni di appartenenza, come la Liguria nel caso di Ansaldo Energia. L'intesa prevede che Leonardo fornisca servizi di sicurezza digitale, più nel dettaglio il contributo della società controllata del Tesoro si articolerà nella system integration e fornitura di tecnologie per la messa in sicurezza degli impianti e su servizi evoluti di monitoraggio erogati dal Security Operation Centre di Leonardo a Chieti.Il nuovo accordo rafforza ulteriormente la partnerhsip già esisente tra le due aziende nell'ambito della resilienza digitale delle infrastrutture strategiche. Il percorso di collaborazione tra Leonardo e Ansaldo è iniziato nel luglio 2018 quando è stato firmato un memorandum che aveva come obiettivo quello di collaborare per la creazione di una proposizione congiunta «Power Plant Cyber Security» indirizzata al mercato dei power generator.