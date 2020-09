“La cyber security ai tempi dello smart working”: webinar organizzato da Confartigianato Foligno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - “La cyber-security ai tempi dello smart working” è il tema del webinar gratuito in programma martedì 15 settembre alle ore 17,30. Si tratta del terzo appuntamento del ciclo di incontri che si sono svolti durante l’estate organizzato dal Digital Innavation Hub (DIH) Confartigianato Imprese Foligno e Artigianservizi. Una serie di momenti formativi, calibrati sulle esigenze delle piccole e medie imprese, attraverso i quali favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali anche nel lavoro artigiano. Un’esigenza che rappresenta ormai un fondamentale fattore di competitività per ogni tipologia di impresa. E che si è manifestata con ancora più evidenza nei mesi del lockdown a causa del Coronavirus. Ecco perché sono state numerose le imprese che durante l’estate hanno aderito alle iniziative proposte, tutte gratuite perché finanziate nell’ambito del Bando DIH 2019 con il contributo della Camera di Commercio di Perugia. Attraverso webinar e corsi formativi esperti del settore e specialisti qualificati nei processi di innovazione d’impresa hanno aiutato gli imprenditori ad utilizzare le nuove tecnologie per riorganizzare le attività produttive e uscire più facilmente dall’emergenza economica e finanziaria innescata dalla pandemia. In modo professionale ma accessibile a tutti, grazie all’esperienza maturata in anni di lavoro con le imprese.In questo terzo webinar verrà affrontato il tema della sicurezza telematica in un sistema di smart working, modalità che proprio durante il lockdown molte imprese hanno dovuto utilizzare per alcuni dei loro dipendenti.“Sicuramente lo smart working - spiega il segretario di Confartigianato Imprese Foligno, Gianluca Tribolati - è divenuto uno strumento utile per le imprese. Un sistema che, anche in periodo di Covid, ha permesso di svolgere tante attività in maniera più flessibile ed efficiente. Senza però un'efficace cyber security e una certificata gestione legata alla protezione dei dati, c'è il rischio che uno strumento di opportunità come lo smart working diventi un problema per l'impresa”. Nel webinar che si terrà martedì 15 settembre alle ore 17,30 verranno affrontate le problematiche legate alla privacy. A fornire operativamente risposte e soluzioni ai partecipanti saranno un gruppo di esperti del settore: l'ingegner Giorgio Sbaraglia, Francesco Collini di Retigest drl e Chiara Ricci responsabile del Servizio Privacy di Confartigianato Cesena. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0742/391678 o iscriversi direttamente in modo gratuito attraverso il seguente link: https://attendee.gototraining.com/r/5036339807868820993