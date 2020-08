Gmail down, non è possibile inviare allegati. Cosa succede

Blackout mondiale per Gmail. Il popolare srvizio di posta elettronica gestito da Google è in down da questa mattina alle ore 7:00. Centinaia di migliaia di utenti non riescono a inviare messaggi che contengono immagini o documenti allegati. Anche chi prova a caricare contenuti su Youtube e Drive, sempre gestiti dal colosso di Mountain View, sta riscontrando problemi. Il caricamento è molto lento e quando si procede a inviare il messaggio di poosta elettronica appare sullo schermo il messaggio: «Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate».

User reports indicate Gmail is having problems since 12:36 AM EDT. https://t.co/EsWw2oLYjH RT if you're also having problems #Gmaildown — Downdetector (@downdetector) August 20, 2020

Lo stesso problema sembra manifestarsi anche sulle app di Google per smartphone. Migliaia le segnalazioni da tutto il mondo su Downdetector.com che raccoglie i report degli utenti sui "blackout" di popolari servizi informatici. I disservizi si stanno verificando in tutto il mondo ma il numero di segnalazioni è più alto nei paesi dell'Europa del nord, in Giappone e Singapore. In Italia si riscontra un basso numero di segnalazioni, dato anche il periodo estivo. Ancora non si conosce l'origine del problema, ma sembra essere di grave entità. I tecnici di Mountain View sono al lavoro per risolvere le criticità.

