Instagram come TikTok: ecco Reels, la funzione per realizzare video creativi

Instagram sfida TikTok. Arriva in oltre 50 paesi, compresa l'Italia, la funzione Reels che permette di creare video brevi di 15 secondi con audio, effetti e strumenti creativi, proprio come è possibile fare con l'app cinese. Reels è già stato testato in Brasile, India, Germania e Francia, ora si espande non solo raggiungendo il nostro paese ma soprattutto gli Usa, che ha ingaggiato un duro braccio di ferro con TikTok tanto da spuntare una ipotesi di acquisto da parte di Microsoft. «Reels offre alle persone nuovi modi per esprimersi e scoprire nuove cose e aiuta chiunque abbia l'ambizione di diventare un creator a conquistare la scena», spiega Instagram in un post ufficiale.

Per creare il video basta accedere alla fotocamera di Instagram, si può aggiungere musica, effetti di realtà aumentata, si può decidere di accelerare o decelerare la velocità dei video. Se si ha un profilo pubblico il 'reel' si può condividere in un apposito spazio all'interno di Esplora, dove tutta community potrà guardarlo; se si ha un profilo privato Reels segue le impostazioni di privacy personali di Instagram. La funzione è disponbile da oggi, anche in Italia, raggiungerà gradualmente gli utenti dei paesi in cui è previsto il lancio. Solo nell'area Emea, cioè Europa, Medio Oriente e Africa, sono più di 50. Nell'area extra Emea Reels arriva in Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Messico e soprattutto negli Usa. Dando così un bel colpo a TikTok, in seria difficoltà per via del veto di Trump: se la società cinese Bytedance non venderà l'app sarà fuori dal mercato Usa entro il 15 settembre.

