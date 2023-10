Italia, allenamento senza Zaniolo e Tonali: clima disteso e sorrisi a Coverciano. Zaccagni non parte per Bari

Stamani tra le 7 e le 8 Zaniolo e Tonali hanno lasciato il ritiro di Coverciano. Mentre pochi minuti dopo le 11 gli azzurri sono entrati in campo per l’allenamento: volti apparentemente distesi, qualche sorriso, insomma una buona atmosfera o il tentativo di mandare all’esterno un messaggio distensivo dentro una tempesta che si sta abbattendo sulla Nazionale e sul calcio Italiano.

Scommesse, Corona: «Oggi il nome di un altro calciatore, gioca nella Roma». I social: «È Zalewski»

Spalletti ha portato subito i suoi giocatori in palestra con lo staff ed il capo delegazione Buffon.

Il gruppo si e’ riunito in circolo e ha scandito il classico coro di incitamento «Noi siamo l’Italia», ripetuto tre volte. Quindi gli azzurri sono entrati in campo di corsa e hanno cominciato le esercitazioni. In mattinata si e’ aggiunto al gruppo anche El Shaarawy.

Mattia Zaccagni invece non partirà per Bari, ma resterà a Coverciano, dove proseguirà ad allenarsi con uno staff dedicato per recuperare dal problema alla caviglia. Federico Chiesa invece farà rientro alla Juventus non essendo in grado di recuperare per la partita di martedì a Wembley contro l'Inghilterra.

Intanto però si va verso il tutto esaurito al ‘San Nicola’: sono oltre 53.000 infatti i biglietti venduti per il match tra Italia e Malta.