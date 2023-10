Scommesse, l'avvocato di Tonali incontra il pm: rimandato l'interrogatorio dell'ex Milan

Procede l'inchiesta sulle scommesse che sta scuotendo il calcio italiano. Uno degli avvocati del calciatore Sandro Tonali si è presentato stamani al Palazzo di giustizia di Torino dal pubblico ministero che si occupa del caso, senza però rilasciare dichiarazioni.

Calcio-scommesse, Tonali verso l’autodenuncia, Fagioli: mi ha dato lui la app

Si è trattato infatti di un incontro informale che è servito solo per prendere contatto con gli inquirenti anche se, per il momento, l'interrogatorio di Tonali non è ancora in agenda.

Nella giornata di oggi però cìè stato un vertice, proprio al Palazzo di giustizia di Torino, sul caso scommesse. La procuratrice reggente, Enrica Gabetta, il pubblico ministero che si occupa dell'indagine, dirigenti e investigatori della squadra mobile della questura si sono incontrati per fare il punto della situazione. La riunione è stata definita «di aggiornamento» e rilevanti novità sono attese già nei prossimi giorni.