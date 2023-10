Scommesse, Zaniolo e Tonali ascoltati dalla polizia a Coverciano. Poi lasciano il ritiro. «Notificati atti di indagine»

Non appena finito di scontare le condanne definitive, Fabrizio Corona è ritornato a far parlare di sé. E lo ha fatto con lo stile di sempre, facendo rivelazioni attraverso i social, postando storie e spezzoni di interviste sul web, fino ad arrivare a coinvolgere in un nuovo ciclone sul calcioscommesse, oltre al già citato Nicolò Fagioli, anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.