Nel 2001, Fabrizio Corona fonda a Milano la Corona's, agenzia fotografica che macina scoop da rotocalco, e lui conquista il soprannome di Re dei paparazzi, benché per sua ammissione non abbia mai scattato una foto. «La mia regola è che ogni particolare, persino un difetto, può essere trasformato in denaro», la sua filosofia. Seguono le condanne per Vallettopoli, per corruzione, bancarotta, frode fiscale, estorsione, spaccio di soldi falsi. Il 23 settembre, dopo oltre dieci anni di carcere, torna libero e subito pubblica un selfie in aeroporto: «Ora sono libero di fare e soprattutto di parlare».

Promessa mantenuta, ogni giorno sul sito Dillingernews centellina nomi di giocatori. È stato sentito dalla Procura di Torino come persona informata sui fatti ed è stato convocato a palazzo di giustizia, la risposta è stata: «Se volete ascoltarmi, venite voi da me». E così gli inquirenti due giorni fa si sono presentati a Milano. «Per anni Corona è stato l'uomo che i magistrati volevano condannare, ora lo cercano per avere informazioni da lui. La vita è una ruota che gira», fa notare il suo legale, l'avvocato Ivano Chiesa. Nel suo ultimo post, a corredo di una foto a torso nudo, Corona vantandosi delle rivelazioni annuncia: «A breve corsi di giornalismo». Ma i pm, più che di una sua abilità professionale, temono si tratti di rivelazioni di una talpa con modalità precise. Lui intanto prova a monetizzare il vantaggio e a un giornalista avrebbe chiesto 300 mila euro per una lista di altri 50 nomi nella Serie A. A novembre il Tribunale di Milano si occuperà di nuovo di Corona, per decidere se applicare ancora la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con prescrizioni da rispettare.