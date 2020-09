Trump Biden, ecco chi sono i due candidati alle elezioni presidenziali Usa 2020

Sfida Trump Biden per le elezioni presidenziali americane 2020. Ma chi sono i due candidati?



Donald Trump, è il 45 ° e attuale Presidente degli Stati Uniti. Terzo figlio del tycoon dell’imprenditoria Fred Trump, è nato a New York il 14 giugno 1946. E' entrato in carica il 20 gennaio 2017. In precedenza, era un magnate immobiliare ed ex star dei reality. Nel 1980 ha aperto il Grand Hyatt New York, che lo ha reso lo sviluppatore più noto della città. Nel 2004, Trump ha iniziato a recitare nel reality di successo della NBC The Apprentice. Trump ha rivolto la sua attenzione alla politica e nel 2015 ha annunciato la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti. Dopo aver vinto la maggioranza delle primarie e dei caucus, Trump è diventato il candidato ufficiale repubblicano alla presidenza il 19 luglio 2016. Ha vito le elezioni sconfiggendo la candidata democratica Hillary Clinton .



Trump è nato il 14 giugno 1946 nel Queens, a New York. All'età di 13 anni, i genitori di Trump lo mandarono all'Accademia militare di New York. Si è laureato nel 1964, poi è entrato alla Fordham University. Due anni dopo si è trasferito alla Wharton School of Finance dell'Università della Pennsylvania e nel 1968 si è laureato in economia. Durante i suoi anni al college, Trump ha lavorato nel settore immobiliare di suo padre durante l'estate.



Joe Biden ha lavorato brevemente come avvocato prima di dedicarsi alla politica. È diventato il quinto più giovane senatore degli Stati Uniti nella storia, nonché il senatore più longevo del Delaware. La sua campagna presidenziale del 2008 non ha mai avuto slancio, ma il candidato democratico Barack Obama lo ha scelto come suo compagno di corsa e Biden ha continuato a servire due mandati come 47esimo vicepresidente degli Stati Uniti. Nel 2017, al termine della sua amministrazione, Obama ha consegnato a Biden la Presidential Medal of Freedom. Due anni dopo Biden ha lanciato la sua campagna per il presidente degli Stati Uniti ed è il candidato presidenziale democratico del 2020.



Biden, nato il 20 novembre 1942, è cresciuto nella città operaia di Scranton, nel nord-est della Pennsylvania. Suo padre, Joseph Biden Sr., lavorava come pulitore di forni e come venditore di auto usate. Sua madre era Catherine Eugenia "Jean" Finnegan. Biden attribuisce ai suoi genitori il merito di avergli instillato tenacia, duro lavoro e perseveranza. La sua vita è segnata da un gravissimo lutto familiare, con la moglie e la figlia che nel 1972 morirono in un incidente stradale, con gli altri due figli della coppia che rimasero feriti. Il primogenito Beau, scampato al sinistro, è poi morto a soli 46 a causa di un male incurabile.

