Trump torna e attacca Biden: «Il suo primo mese è un disastro». Poi conferma: non penso a un nuovo partito

Trump, il ritorno è all'insegna dell'attacco a Biden: «Il suo primo mese è un disastro». Poi conferma: non penso a un nuovo partito, uniti saremo più forti. Il primo mese di Joe Biden alla Casa Bianca è stato «disastroso»: è quanto si appresta ad affermare Donald Trump dal palco del Cpac secondo estratti dell'intervento diffusi da alcuni media. Intervento della durata di circa 90 minuti in cui l'ex presidente americano attaccherà Biden su diversi fronti, dall'immigrazione allo stop per l'oleodotto Keystone XL.

Trump: non penso a un nuovo partito

«Non stiamo dando il via a nuovi partiti e non divideremo il nostro potere e la nostra forza. Saremo uniti e forti come mai prima d'ora»: è quanto si appresta a dire Donald Trump - secondo alcune anticipazioni dei media Usa - nel suo intervento al Cpac, confermando l'intenzione di ribadire la sua leadership all'interno del partito repubblicano. Trump indicherà quindi la strada che secondo lui andrà seguita per riconquistare il Congresso nel 2022.

