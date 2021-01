Una cappellana presbiteriana al Congresso Usa, la scelta annunciata da Nancy Pelosi

Il Congresso degli Stati Uniti - per la prima volta della storia americana - avrà una cappellana, si tratta di una pastora presbiteriana, nonchè ufficiale di marina. La scelta è stata fatta dalla presidente della Camera, Nancy Pelosi. L'ammiraglio Margaret Grun Kibben di fatto è la prima donna a servire in tale ruolo in una delle Camere del Congresso.

Kibben, ministro di culto della Chiesa presbiteriana ha precedentemente prestato servizio come cappellana a capo della Marina degli Stati Uniti e del Corpo dei Marines, anche in questi casi prima donna a ricoprire questi incarichi.

«La sua integrità, esperienza e amore per la patria serviranno bene il Congresso e il Paese, poiché è una pastora capace di occuparsi dei bisogni dei membri del Congresso» ha spiegato Nancy Pelosi. Nel suo annuncio, Pelosi ha anche ringraziato il prete cattolico don Pat Conroy, che era stato nominato nel 2011.

La pastora Kibben sostiene che i cappellani possono essere considerati punti di riferimento per l'insegnamento dell'etica per i leader militari, un aspetto da non sottovalutare visto che tanti di loro non hanno mai varcato la soglia di una chiesa, una sinagoga o una moschea. Kibben ha conseguito la laurea presso il Princeton Theological Seminary e il Navy War College, ed è entrata a far parte della Marina nel 1986 attraverso il Programma studentesco teologico della Marina.

