Usa, bufera per il manifestante senza mascherina che fa un selfie con un agente

Un manifestante pro Trump ha scattato un selfie con un agente di polizia, subito dopo l'irruzione dei manifestanti al Congresso Usa, dove si stava terminando la convalidazione delle schede. Convalidazione che ha portato alla nomina di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti. Uno dei primi a postare l'episodio è stato il giornalista della Bbc Anthony Davis, che sta seguendo gli ultimi sviluppi. Si tratta delle elezioni americane più contestate della storia, le più controverse per via del mancato riconoscimento della vittoria di Joe Biden da parte del rivale, il presidente uscente Donald Trump.

Cops taking selfies with protesters? Understand that many law enforcement officers are Trump supporters. Traditional allegiances have been undermined by this presidency. #DCProtests #WashingtonDC #USCapitol

pic.twitter.com/xVcpi3XiV0

— Anthony Davis (@theanthonydavis) January 6, 2021