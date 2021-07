Quarta ondata: con questa espressione si intende il periodico e significativo intensificarsi dei contagi da Covid iniziati in Italia dall'inizio del 2020. I contagi raggiungono un picco e poi calano anche in conseguenza delle misure di contenimento tipo il lockdown e delle strategie sanitarie divenute più efficaci da quando sono disponibili i vaccini. Ogni andata è così meno forte delle precedenti, ma non per questo va affievolita la lotta alla diffusione del virus.