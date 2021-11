«Sicuramente la quarta ondata è già iniziata ma non colpirà tutti i Paesi allo stesso modo. I Paesi con meno vaccinati in questo momento hanno il maggior numero di morti. purtroppo, e lo dico con dolore e da medico, la maggior parte dei ricoveri per Covid colpisce chi non è vaccinato quindi il consiglio è di vaccinarsi» così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev