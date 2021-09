La quarta ondata «sarà l'ultima, il virus diventerà come un'influenza stagionale»: l'affondo del fisico americano

Venerdì 24 Settembre 2021, 10:43

La quarta ondata della pandemia di Covid, alimentata dalla variante Delta, dovrebbe essere «l'ultima». Lo sostiene il fisico ed ex capo della Food and Drug Administration (FDA). In un'apparizione sulla CNN giovedì, il dott. Scott Gottlieb ha affermato che, a condizione che non emerga alcuna nuova variante, il Covid sta per diventare una «malattia endemica». Ciò significa che il virus sarà sempre presente nella popolazione ma circolerà «a tassi bassi, simili all'influenza stagionale. Penso che questa ondata delta possa essere l'ultima grande ondata di infezione, supponendo che non accada nulla di imprevisto».

Quarta ondata della pandemia, forse è l'ultima

Quindi, supponendo che ciò «non accada, e penso che sia improbabile, questa sarà l'ultima grande ondata di infezione». I suoi commenti arrivano solo un giorno dopo che un nuovo modello ha previsto che i casi e i decessi di Covid diminuiranno a livelli che non si vedevano dalla fine di marzo 2020, quando la pandemia si è impadronita per la prima volta degli Stati Uniti.

Nelle ultime settimane, il tasso di aumento dei nuovi casi di coronavirus ha iniziato a rallentare significativamente. Mercoledì gli Stati Uniti hanno registrato 135.611 nuovi casi di Covid-19 con una media di sette giorni di 131.076, secondo i dati della Johns Hopkins University. Questa cifra è una diminuzione del 14% rispetto alla media di 152.480 riportata quattro settimane fa. Quarantaquattro Stati Uniti Gli stati e il Distretto di Columbia hanno visto le infezioni da Covid diminuire o mantenersi stabili nell'ultima settimana con solo sei stati che hanno visto aumenti, secondo un'analisi dei dati pubblicata dal DailyMail.com.

Anche i ricoveri sono diminuiti con 86.811 pazienti in cerca di cure, un calo del 14% rispetto a 101.634 di due settimane fa, secondo i dati degli Stati Uniti. Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. Gottlieb ha affermato che è promettente che almeno il 76,5% degli adulti americani abbia ricevuto almeno una dose di vaccino, ma vorrebbe vedere questo numero aumentare. «Abbiamo davvero bisogno di arrivare all'80-85% circa per avere una vaccinazione sufficiente nella popolazione, in modo che si inizi a vedere diminuire i tassi di casi e la velocità di diffusione inizia a rallentare», ha detto alla CNN. «Il virus fondamentalmente diventa una seconda influenza,ma probabilmente più patogeno del influenza», ha sottolineato Gottlieb.

