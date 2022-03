Paolo Sorrentino, classe 1970, è un regista e sceneggiatore italiano vincitore del premio Oscar per il film La Grande Bellezza nel 2014 (miglior film straniero) e candidato agli Oscar 2022 con "La Mano di Dio" nella categoria miglior film internazionale.

Considerato uno dei più importanti cineasti della sua generazione, è anche vincitore di un Golden Globe, quattro European Film Awards, un Premio BAFTA, cinque David di Donatello, otto Nastri d'argento. Nel 2010 ha esordito nel mondo letterario con Hanno tutti ragione, romanzo terzo classificato al Premio Strega 2010.

Paolo Sorrentino, dall'infanzia a Napoli all'esordio nel cinema

Paolo Sorrentino nasce a Napoli il 31 maggio del 1970 nel quartiere del Vomero, a Napoli, da una famiglia umile: suo padre, è un impiegato bancario la madre è una casalinga. Rimasto orfano di entrambi i genitori a 17 anni, studia per alcuni anni alla Facoltà di Economia e Commercio, ma la sua esperienza universitaria dura fino a 5 esami dalla laurea: a travolgerlo sarà la passione per il cinema. Il debutto nel grande schermo avviene con il lungometraggio "L'uomo in più" con protagonista Toni Servillo presentato al Festival di Venezia e vincitore di vari premi tra cui il Nastro d'argento per il miglior regista esordiente, il Ciak d'oro per la miglior sceneggiatura oltre a tre candidature al David di Donatello 2002. È l'inizio di una carriera costellata di successi.

Nel 2014 il successo mondiale con "La Grande Bellezza"

Nel 2014 il suo film "La grande bellezza" vince sia l'Oscar al miglior film in lingua straniera, sia il Golden Globe per il miglior film straniero. Inoltre vince il BAFTA al film non in lingua inglese. Il film si era già aggiudicato precedentemente anche quattro European Film Awards 2013, nove David di Donatello 2014 e sei Nastri d'argento 2013.

Nel 2015 Sorrentino scrive e dirige il suo ottavo film Youth - La giovinezza vincitore di tre European Film Awards tra cui Miglior Film. Nel 2016 scrive la sua prima serie TV The Young Pope con protagonisti Jude Law, Diane Keaton e Silvio Orlando.

Nel 2021 con "la mano di Dio" il regista si è aggiudicato il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, con il film È stata la mano di Dio. Successivamente il film è stato candidato agli Oscar come miglior film internazionale.