Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, diventato il momento più commentato della serata degli Oscar, se lo è perso. Paolo Sorrentino, in collegamento da Los Angeles con la stampa italiana, ammette: «Io non l'ho visto. Io in quel momento avevo trovato un delizioso angolo dove fumare. Quindi non l'ho visto e comunque mi faccio i fatti miei. Non intervengo nei fatti degli altri», aggiunge sorridendo. Will Smith e lo schiaffo agli Oscar