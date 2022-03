Sorrentino e il mancato Oscar: «Sono felice. Lo schiaffo di Will Smith? Non l'ho visto, ero a fumare»

È un Paolo Sorrentino felice quello che torna a parlare da Los Angeles dopo la notte degli Oscar. «Io sono felice. Mi ritrovo in quello che diceva Robert Louis Stevenson: il nostro scopo nella vita non è avere successo, ma continuare a fallire nelle migliori condizioni di spirito. E io ho fallito nelle migliori condizioni di spirito».

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Foto IL CASO Will Smith rischia di perdere l'Oscar dopo il pugno a Chris...

Oscar, Paolo Sorrentino non ce la fa. «Drive my car» è il miglior film internazionale nonostante i record su Netflix di «È stata la mano di Dio»

Will Smith, schiaffo in diretta a Chris Rock (per una battuta sulla moglie). Poi vince l'Oscar come migliore attore e si commuove

«Lo schiaffo di Will Smith? Non l'ho visto»

Il giapponese 'Drive my car' ha prevalso sul suo 'È stata la mano di Diò e ha conquistato l'Oscar al miglior film internazionale. «Sono molto contento di essere arrivato in cinquina - dice il regista- Il mio film era un piccolo film. Qui tutti vivono la cinquina come una vittoria. Quindi io sono molto felice. Avevo già capito da qualche mese che non avrei vinto».

Quanto allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, diventato il momento più commentato della serata degli Oscar, Sorrentino ammette: «Io non l'ho visto. Io in quel momento avevo trovato un delizioso angolo dove fumare. Quindi non l'ho visto e comunque mi faccio i fatti miei. Non intervengo nei fatti degli altri», aggiunge sorridendo.