Massimo Osanna e Gianluca De Marchi, il matrimonio a Capri: Sorrentino celebra il rito, Valeria Golino una delle testimoni

Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del ministero della Cultura, e Gianluca De Marchi, imprenditore romano e co-fondatore di Urban Vision, azienda che si occupa di pubblicità e restauri d'arte, hanno deciso di sposarsi a Capri, nella storica ed artistica villa appartenuta a Conte Fersen nello scorso secolo. Ieri pomeriggio il cocktail di benvenuto in Villa La Ginestra, l'elegante dimora a metà strada tra Capri ed Anacapri, scelta per salutare amici e invitati (circo 200) che oggi pomeriggio saliranno a Tiberio, a Villa Lysis, dove si svolgerà il rito civile. Il premio Oscar Paolo Sorrentino celebrerà l'unione tra i due suoi vecchi amici, mentre Valeria Golino sarà una delle testimoni.

Ferragamo, la saga sul divorzio: «Lei è stata infedele». Ma si tiene il maxi-assegno da 60mila euro al mese

La cerimonia

L'appuntamento per gli invitati per salire a Tiberio è fissato al meeting point in Piazzetta ai piedi del campanile alle ore 17:15. Qui troveranno le hostess per accompagnarli alla location della cerimonia. Consigliato a tutti, vista la lunga passeggiata tutta in salita, di indossare scarpe comode. Blindatissimo sarà l'accesso a Villa Lysis che è stata acquisita per alcuni giorni, ma certamente lungo la strada si posizioneranno paparazzi e curiosi, visto il parterre di ospiti che già ieri attendeva l'arrivo sulla strada provinciale, dove si trova Villa La Ginestra e dove sono sfilati diversi volti noti come Paolo Sorrentino, Manuela Arcuri, Alessandro Preziosi, Serena Dandini, Marco Tardelli, Myrta Merlino, Valeria Golino, Piero Valsecchi.

Sicuramente oggi l'elenco degli ospiti per il matrimonio sarà raddoppiato anche perché per la cena di nozze è stato prenotato l'intero ristorante Paolino a Palazzo a Mare. A conclusione della tre giorni, che finirà domani, Osanna e De Marchi hanno scelto Villa Bismarck, a Palazzo a Mare, per l'arrivederci agli amici ed invitati.