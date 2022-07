Giuseppe Tornatore: «Quella volta che ho fatto dire sì a Morricone»

«Dire che sono stato io a convincerlo è un po’ eccessivo, però un paio di volte era successo che aveva dovuto dire no a Tarantino perchè stava facendo un film con me, poi una terza volta Ennio disse di no perché non si sentiva, ma non era causa mia, e allora io cercai di spronarlo dicendo che tre volte no a un regista sembrava quasi un fatto personale. “Fossi in te prenderei in considerazione la cosa”. Era un peccato perché sarebbe stato un bell’incontro, e in qualche maniera riuscii a insinuare il dubbio. Ennio Morricone lesse la sceneggiatura e disse si, e per The Eightful Eight vinse anche l’Oscars».



Racconta così Giuseppe Tornatore del suo amico e maestro Ennio Morricone, che ha saputo raccontare così bene anche in Ennio, il documentario omaggio a Ennio Morricone, in cui il regista ripercorre la vita e le opere del leggendario compositore: dall'esordio con Sergio Leone fino al Premio Oscar per "The Hateful Eight".



(Servizio a cura di Eva Carducci)

Brandee Evans per P-Valley: «La paura di sbagliare non ci ha fermato»