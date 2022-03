Sorrentino pubblica una foto con la madre prima degli Oscar: «"È stata la mano di Dio"? L'ho fatto per tornare a lei»

A poche ore dalla cerimonia di premiazione degli Oscar 2022, Paolo Sorrentino ha pubblicato su Intagram una foto che lo ritrae, bambino, sorridente in auto accanto alla madre. Il regista ha spiegato che è per lei che ha girato il film "È stata la mano di Dio", in lizza per la statuetta di miglior lungometraggio straniero.

«È stata la mano di Dio? L'ho fatto per tornare a questo momento con lei»

Sorrentino ha scritto: «Oggi, dopo due anni di lavoro, con la cerimonia degli Oscar, si chiude il ciclo di questo film. Da mesi mi viene chiesto perché ho fatto questo film e non ho mai trovato una risposta autentica. Oggi l’ho trovata: volevo tornare, anche solo per un attimo, a questa foto. A mia madre».