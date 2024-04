Cannes 2024, Paolo Sorrentino torna in concorso con Partenope

Paolo Sorrentino è stato selezionato in competizione ufficiale per la Palma d'oro al Festival di Cannes 2024 con Parthenope.

Cannes, Palma d'onore a Lucas e Costner presenta il western "Horizon"

Gigio Morra è morto, l'attore napoletano volto di Un posto al Sole aveva 78 anni. L'addio della moglie: «Il mio amore mi ha lasciato nella disperazione»

Il regista napoletano ritorna al Festival dopo nove anni.

Presenti anche Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Francis Ford Coppola, David Cronenberg e il musical di Jacques Audiard con Selena Gomez. Annunciati i titoli della selezione ufficiale del Festival di Cannes 2024, che ci sarà dal 14 al 25 maggio.

La trama

Il film girato tra Napoli e Capri con una cast internazionale formato da Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata. Racconta la vita di Parthenope, che si chiama come la sua città, ma non è né una sirena né un mito. Da quando nasce a oggi. Tra spensieratezza, bellezza che cambia, gli amori e i baci a Capri, la felicità e i dolori, i padri veri e quelli inventati. E la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo composto che cade in una via del centro. Sempre in compagnia del tempo che passa e di Napoli, tra conquista, fa ridere e soffrire.

I film e la giuria Cannes 2024

Tra i tanti film selezionati per il Festival c'è Parthenope di Paolo Sorrentino, che torna a Cannes a nove anni da Youth – La giovinezza, Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos di nuovo con Emma Stone, The Apprentice di Ali Abbasi sul giovane Trump, interpretato da Sebastian Stan, Emilia Perez di Jacques Audiard con Selena Gomez e Zoe Saldaña, The Shrouds di David Cronenberg con Vincent Cassel e Diane Kruger e Oh Canada di Paul Schrader starring Richard Gere e Uma Thurman.

Furiosa: A Mad Max Saga di George Miller e Horizon, an American Saga di Kevin Costner erano già stati presentati fuori concorso e si sapeva già anche del tanto atteso ritorno di Francis Ford Coppola con Megalopolis e del film d’apertura Le deuxième acte di Quentin Dupieux.

La presidente di giuria già annunciata sarà Greta Gerwig, la Palma d’oro alla carriera sarà assegnata, invece, a George Lucas. La maîtresse de cérémonies di questa edizione sarà invece Camille Cottin, nota per la serie Chiami il mio agente!

I titoli della selezione ufficiale



The Apprentice di Ali Abbasi

Motel Destino di Karim Aïnouz

Bird di Andrea Arnold

Emilia Perez di Jacques Audiard

Anora di Sean Baker

Megalopolis di Francis Ford Coppola

The Shrouds di David Cronenberg

The Substance di Coralie Fargeat

Grand Tour di Miguel Gomes

Marcello mio di Christophe Honoré

Caught by the Tides di Jia Zhangke

All We Imagine as Light di Payal Kapadia

Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos

L’amour ouf di Gilles Lellouche

Diamant brut di Agathe Riedinger

Oh Canada di Paul Schrader

Limonov – The Ballad di Kirill Serebrennikov

Parthenope di Paolo Sorrentino

The Girl with the Needle di Magnus von Horn