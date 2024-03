© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vita, l’arte, la passione, l’emancipazione femminile, la follia convivono nella nuova interpretazione di Cécile de France: l’attrice belga di nascita e francese di adozione, 47 anni, è l’intensa protagonista di Ritratto di un amore - Bonnard, Pierre et Marthe, il film di Martin Provost che, atteso in sala il 24 aprile, il 3 aprirà a Roma la 14ma edizione di Rendez-vous, il festival del cinema francese nato per iniziativa dell'Ambasciata di Francia, diretto da Vanessa Tonnini e in programma fino al 7. Ambientato alla fine dell’Ottocento, Ritratto di un amore racconta con poesia e sensualità la passione travolgente che legò il pittore post-impressionista Pierre Bonnard (l'attore Vincent Macaigne) alla modella Marthe de Méligny che fu per lui una musa, una compagna di vita, una donna modernissima e indipendente in simbiosi con la natura, pittrice a sua volta. Marthe è dunque l’ultimo personaggio incisivo, fuori dagli schemi per l’antidiva Cécile, occhi azzurri e maglioni fatti a mano, che ha costruito la sua prestigiosa carriera all’insegna delle sfide passando dalle commedie di Clapisch a Sorrentino (The Young Pope, The New Pope), dai film sociali dei Dardenne alle coloratissime favole di Wes Anderson (The French Dispatch).«Mi ha permesso di incarnare dalla giovinezza alla morte una donna complessa ed enigmatica, quasi minacciosa per un’attrice. Marthe considera le altre come rivali, vuole emanciparsi socialmente e mente sulle sue origini finendo soffocata dalle sue stesse bugie. Mi sono ritrovata nel suo legame con la natura e sono stata felice di lavorare con Provost, un regista che punta sui personaggi femminili».«La visione della coppia è molto cambiata nel tempo e, data l’attuale confusione, forse finiremo per tornare agli amori indissolubili di una volta. Come quello tra Pierre e Marthe che ha dato vita a tanti capolavori dell’arte: i quadri sono i figli che i due non ebbero mai. Senza di lei lui non sarebbe diventato il grande pittore che conosciamo».«Perché vanno benissimo in sala. Mettono in luce il patrimonio culturale della Francia, talmente ricco da offrire una miniera di storie. Il pubblico ha il desiderio di riscoprire i suoi tesori, o la curiosità di scoprirli: Marthe è un personaggio pochissimo conosciuto».«Senza alcun dubbio. Mi considero fortunata perché mi offrono sempre dei ruoli complessi, sfaccettati. E posso scegliere. Sul set devo essere felice, il tempo delle riprese di un film coincide con la vita».«Lavorare con lui è stata un’esperienza spettacolare. E’ un regista audace e geniale, barocco e rock al tempo stesso. Ha un’idea ogni due minuti e io ho avuto un posto in prima fila per constatarlo».«Per cerità, no. A Sorrentino non ho nemmeno domandato il perché di quella svolta. Mi sono affidata a lui e questo è bastato. La genesi delle idee di un regista è sempre misteriosa. Io non m’interrogo, seguo i personaggi».«No, sono felice e soddisfatta di fare l’attrice. Mi considero materiale al servizio delle storie».«Da ragazza ero partita con l’idea di fare teatro in Belgio. Un’insegnante di recitazione mi spinse poi a trasferirmi a Parigi per tentare con il cinema».«No, ho avuto molta fortuna. Un agente mi ha scoperta alla scuola di cinema e così è iniziata la mia carriera. Ho lavorato tanto, ma poi ho raccolto i frutti».