Massimo Cannoletta, supercampione all'Eredità

Massimo Cannoletta , noto al grande pubblico grazie alla partecipazione all'Eredità, programma di Rai1 condotto da Flavio insinna, è nato a Lecce, ha 46 anni ed è laureato in Scienze politiche. Da diversi anni fa il conferenziere e divulgatore in campo storico-artistico, lavoro che lo tiene lontano dalla Puglia e dall'Italia per la maggior parte del tempo. Ha compiuto due volte il giro del mondo a bordo di una nave da crociera con il compito di illustrare ai passeggeri i luoghi che avrebbero visitato. Parla inglese, spagnolo, francese, tedesco e prossimamente vorrebbe imparare la LIS, la lingua dei segni. Si definisce un accumulatore seriale di libri e riviste di storia. La sua passione per la divulgazione culturale, l'ha portato a realizzare una serie di podcast divulgativi dal titolo "Massimo 20", con chiaro riferimento alla durata del contenuto che non supera appunto i 20 minuti.

