Massimo Cannoletta sbaglia e non va alla Ghigliottina. Insinna: «La poesia fa uno scherzo al campione»

Ha perso ai tre passi e non è andato alla sfida della ghigliottina il salentino Massimo Cannoletta, il campione della trasmissione tv l'Eredità di RaiUno. È toccato a Marco andare all'ultima sfida, che ha tentato per 52.500 di indovinare con marrone la parola in grado unire i termini sport, albero, rubinetto, Charleston e macchina. La soluzione, invece, era pedale. Cannoletta continuerà il suo percorso all'Eredità nella prossima puntata.

Ai tre passi Massimo fallisce. "Nella Genesi, dopo aver mangiato il frutto proibito, Dio caccia Adamo ed Eva dall'Eden per impedire loro cosa?", domanda Flavio Insinna. All'inizio sbaglia dicendo "Vivere separati" ma poi indovina con "Mangiare da un altro albero" quando tocca di nuovo a lui. Anche alla seconda domanda, Massimo sbaglia di nuovo. "Nel 1940 fu pubblicata 'poeta a New York, una raccolta di poesie di chi?. Dice Jacques Prevert. "La poesia fa uno scherzo al campione", commenta Insinna. Marco invece indovina con "Federico Garcia Lorca". E per lui si apre la strada alla ghigliottina

Al Triello Massimo indovina quasi tutte le risposte. Alla prima domanda "Cosa rappresenta il quadro che Vincent Van Gogh, in occasione della nascita del nipote, inviò al fratello?", ha risposto correttamente con "un ramo di mandorlo". Fa il bis anche alla domanda sui dialetti. Insinna gli chiede: "Nel dialetto umbro, parlando di una cosa molto cara, si dice che costa più di cosa?". Cannoletta indovina con il "sale a Perugia". Passando alla geografia, risponde "Barbados" alla domanda, "quale Stato, attualmente nel Commonwealth britannico, dal 2021 potrebbe diventare una Repubblica?". Poi, si va alla musica. "Al compositore delle musiche di Game of Thrones, è stato vietato l'uso di cosa?". Cosi Massimo: "Sono un fanatico di Game of Thrones, i flauti". Altra domanda sulle curiosità "Quale di queste è una pietra commercializzata in gioielleria come 'giada'?". Il campione, la indovina: "nefrite". Poi, passa all'argomento fantasia. "Quale tra questi personaggi è l'unico che compare nelle avventure di Pinocchio". Li, sbaglia. Dice "Il vecchio marinaio", ma la risposta giusta la sa Marco: "Il giovane imperatore".

Massimo Cannoletta si è presentato alla trasmissione in giacca, ma sotto aveva una T-Shirt bianca con la scritta "Da casa è molto più facile", dono, spiega il concorrente, "della signora Marina". "E' una delle frasi storiche di questo programma", commenta Flavio Insinna. Il giorno prima, il campione della trasmissione tv aveva fatto una richiesta: avere la sua gatta per la ghigliottina.

