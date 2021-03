Flavio Insinna, il concorrente indovina la ghigliottina all'Eredità, ma i fan si concentrano sulla somiglianza con un attore

Flavio Insinna, il concorrente indovina la ghigliottina all'Eredità. Si è conclusa su Rai1 la puntata del quiz preserale condotto da Flavio Insinna. Campione del giorno il concorrente Yuri, che indovina anche la parola misteriosa della ghigliottina, portando a casa 35 mila euro. Ma un particolare incuriosisce i fan. Andiamo con ordine.

APPROFONDIMENTI MILANO Belen pubblica la prima ecografia della figlia Luna: «Speriamo... MILANO Belen racconta la rottura con Stefano De Martino. E lui rivela:...

Yuri ha a disposizione le parole "mille", "mondo", "coprire", "saluti" e "dolci". Il campione non esita e scrive la parola "baci", che si rivela la risposta esatta. Immediati i complimenti di Insinna. Poi ironicamente lo bacchetta: «Però mi hai buttato così quei mille baci, non ti sei ricordato la poesia di Catullo, tu che hai fatto studi letterari».

I soliti ignoti, il gesto choc del concorrente in diretta. Amadeus resta senza parole: «Non è mai successo...»

Antonella Elia a Live non è la D'Urso: «Con la De Grenet? Potrei fare peggio»

Il particolare

Ma c'è un particolare che attrae l'attenzione dei fan. «Alla fine, Yuri si toglierà la maschera e si scoprirà che è Alessandro Gassmann». E ancora: «Ma è identico a Gassmann». E c'è chi ci scherza su: «C'è un po' di Yuri in questo Alessandro Gassmann». C'è anche chi va controcorrente: «Secondo me è Tognazzi». In ogni caso, Yuri incassa la sua seconda vittoria all'Eredità ed è tripudio social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA