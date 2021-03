L'Eredità, il concorrente sbaglia di proposito la risposta. Flavio Insinna reagisce così

All'Eredità è cominciato il torneo dei campioni per devolvere il montepremi in beneficenza.Tra gli ex veterani in gara, Gabriele e Fiorella che si sfidano in un duello che può costare l'eliminazione di uno dei due. I concorrenti devono indovinare una lista di parole, avendo a disposizione un sinonimo e le lettere che compaiono pian piano. Tocca a Gabriele. Flavio Insinna gli chiede: «Rigido, per nulla agile. Con la L». A quel punto, il concorrente spiazza tutti e risponde «Io». L'autoironica battuta fa ridere Flavio Insinna. Il tempo, però, scorre inesorabile e Gabrile dà la risposta esatta: «Legnoso». Alla fine del duello, la spunta proprio l'ironico concorrente.

APPROFONDIMENTI BABY GLAM Chiara Ferragni lancia la linea di tutine dedicate a Vittoria. I fan... SU INSTAGRAM Stefano De Martino, la foto sul campo da tennis. Ma un dettaglio fa...

Alla ghigliottina, però, arriva Adenia con la cifra super di 210mila euro. Le parole del giorno sono "tenere, cassa, conti, caffè, tempo". La campionessa - che dimezza diverse volte, arrivando a 52.500 euro - risponde «fondi». Ma sbaglia. La risposta corretta era «sospeso». Domani si torna a giocare per la solidarietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA