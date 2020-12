L'Eredità, Massimo Cannoletta vince ancora alla Ghigliottina: il bottino sale a 280mila euro

Massimo Cannoletta vince ancora. Il campione de L'Eredità si aggiudica 27.500 euro indovinando la parola finale al gioco della Ghigliottina. Con la vittoria di stasera, Cannoletta porta il suo bottino al quiz di Rai Uno a 280mila euro di vincita complessiva. Flavio Insinna certifica: «Non so se il cassiere dell'Eredità vorrà restare amico tuo, ma io posso garantirti che stasera hai vinto, perché la parola è "amici"».

Vittoria al Triello in scioltezza

Massimo si aggiudica il Triello in scioltezza, indovinandole quasi tutte. Sbaglia la prima: «Cosa porta tra le braccia Stefania nel presepe tradizionale napoletano?». Lui risponde: «Sono un appassionato di presepi, ma questa non la so». Massimo dà la risposta sbagliata, ma grazie agli errori degli altri concorrenti si aggiudica il punto. «La risposta era un bebè in fasce», spiega Insinna. Da lì in poi Massimo non sbaglia più. «Quale canzone fa parte della colonna sonora di Parasite, vincitore dell'Oscar 2020?». Cannoletta non ha dubbi: «Uno dei film più belli visti quest'anno, la canzone è "In ginocchio da te"». E infine: «Cosa insegnavano i manuali di "ars dictandi" nel Medioevo? A scrivere lettere».

La risposta esatta alla Ghigliottina

Le cinque parole della Ghigliottina sono: sempre, mai, quasi, restare, miei. «Qualche settimana vi ho dedicato la parola "amore", stasera vi dedico questa, "amici"», risponde Massimo. Flavio Insinna certifica: «Non so se il cassiere dell'Eredità vorrà restare amico tuo, ma io posso garantirti che stasera hai vinto, perché la parola è "amici"».

