L'Eredità, Massimo Cannoletta vacilla su Casanova, ma si riprende il trono pur perdendo 57.500 euro alla Ghigliottina

Massimo Cannoletta di nuovo in vetta a L'Eredità, ma perde 57.500 euro per un soffio. Una cifra che - se vinta - lo avrebbe portato a oltre 300.000 euro di vincite: mai la trasmissione aveva trovato un partecipante con 252.000 euro di premi vinti in oltre 30 puntate al programma di Rai1. «Massimo, buonasera! Un bell'applauso per questo ragazzo super fantastico!». Esordisce così Flavio Insinna, il conduttore di questa insolita edizione de L'Eredità. Rapido, Attività, Decreto, Ufficio e ETA: queste le parole della Ghigliottina di oggi: il leccese stavolta non ha indovinato, scrivendo «Legale», invece di «Sviluppo». Ieri sera il leccese era stato eliminato al Triello, lasciando la strada per la Ghigliottina a Marco, che anche stasera era in studio.

La puntata

I partecipanti di questa puntata erano Alessandra, Marco, Barbara, Giovanni, Carlo e Alessio, oltre all'immancabile Massimo Cannoletta. Che viene anche bacchettato da Insinna quando indovina le risposte però con lieve imprecisione: «6 meno meno, 6 meno meno...», scherza Insinna. Al triello sono arrivati Alessandra, Cannoletta e il campione in carica, Marco, reduce di una sfortunata Ghigliottina. Anche in questa occasione non sono mancati i colpi di scena, con continui passaggi del montepremi - per intero - nelle mani degli sfidanti. All'ultimo step Massimo ha sbagliato la domanda: «A Varsavia Giacomo Casanova sfida il conte Branicki a duello chiamandolo come?». Il leccese, clamorosamente, sbaglia e passa di nuovo tutto nelle mani di Alessandra che a sua volta. Tocca allora a Marco, che a questo punto ha solo due possibilità. Ma neanche «Fanfarone» è la risposta giusta: ennesimo clamoroso errore per Marco e Cannoletta - per esclusione - ha indovinato arrivando alla Ghigliottina con 230.000 euro.

Massimo Cannoletta perde alla Ghigliottina, ma fa una richiesta all'Eredità: «Voglio la mia gatta»

