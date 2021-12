L'Eredità, il campione Mattia vince 70.000 euro: la parola 'segreta' Milione

Di puntata in puntata Mattia sta diventando una presenza familiare per i telespettatori de L'Eredità. La puntata di Natale dello show della Rai fa un bel regalo al campione: 70 mila euro. Ecco il montepremi vinto stasera da Mattia nel programma condotto da Flavio Insinna. La parola che gli ha fatto conquistare il bottino è: Milione. Arrivato alla ghigliottina Mattia ha trovato la parola che legava le due che erano rimaste e la vittoria se l'è messa in tasca. Un'altra. Superando le vari fasi dello show il concorrente è riuscito a eliminare tutti i rivali e a sedersi sulla sedia e a indossare le cuffie per affrontare il gioco finale. Continua così a tenere ben salda in testa la corona di campione del quiz show di Rai 1 Mattia, il technical writer nato a Pordenone ma ormai piemontese d'adozione, potrebbe essere l'erede del supercampione Cannoletta.

L'Eredità, Mattia come Cannoletta?

Lo scorso anno nello stesso periodo (il 23 dicembre precisamente) Massimo Cannoletta dava l'addio al programma che l'ha visto campione per 51 puntate e 33 volte giunto alla ghigliottina. Con un bottino da 280mila euro il concorrente si era ritirato per tornare a Lecce dai suoi cari: «Ora vado finalmente a fare il presepe» facendo commuovere tutti, anche Flavio Insinna.

Ora Mattia con la sua camicia sempre presente e gli occhiali che gli danno quell'aria da intelletuale che tanto piace alle mamme a casa, sembra pronto per prendere lo scettro lasciatogli da Cannoletta.